Суд зарегистрировал ходатайство следствия об изменении меры пресечения Хованскому

Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определённых действий Юрию Хованскому», — говорится в сообщении в Telegram.

Заседание суда назначено на 29 декабря в 15:00.

Ранее сообщалось, что следствие попросит суд изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма.

10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского.

Как сообщали СМИ, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.