Следствие попросило изменить меру пресечения Хованскому
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- РИА Новости
«Предмет ходатайства — об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению в отношении Хованского Ю. М.», — говорится в карточке.
Заседание суда назначено на 29 декабря в 15:00.
Как сообщил адвокат блогера Александр Передрук, пока не ясно, о чём именно идёт речь: об отмене или об изменении меры пресечения.
10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского.
Как сообщали СМИ, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.