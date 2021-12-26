Следствие попросило изменить меру пресечения Хованскому

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Следствие попросит суд изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную карточку, размещённую на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.
Следствие попросило изменить меру пресечения Хованскому
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Предмет ходатайства — об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению в отношении Хованского Ю. М.», — говорится в карточке.

Заседание суда назначено на 29 декабря в 15:00.

Как сообщил адвокат блогера Александр Передрук, пока не ясно, о чём именно идёт речь: об отмене или об изменении меры пресечения.

10 июня Дзержинский районный суд принял решение арестовать Хованского.

Как сообщали СМИ, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.

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