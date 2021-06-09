«Полностью раскаиваюсь, признаю вину»: в Петербурге по подозрению в оправдании терроризма задержан блогер Хованский

В Санкт-Петербурге задержан Юрий Хованский. Блогера подозревают в публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности. По данным СМИ, речь идёт о песне про «Норд-Ост», исполненной им год назад на одном из стримов. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. Сам Хованский заявил, что признаёт вину и раскаивается.

В Санкт-Петербурге задержан видеоблогер Юрий Хованский. Скандальный рэпер стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма».

По данным СМИ, причиной задержания стало видео, опубликованное в сети ещё год назад. В нём Хованский исполняет песню, в которой одобряет теракт на Дубровке.

В официальном сообщении на сайте Следственного комитета указано, что подозреваемый действовал «с целью формирования идеологии терроризма, убеждённости в её привлекательности».

В СК уточнили, что эксперты обнаружили в песне Хованского «признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз и унижения по признаку национальности, а «также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов)».

Как сообщили источники RT в силовых структурах, задержание и обыски в доме блогера прошли в ночь с 8 на 9 июня. Судя по видео из квартиры Хованского, опубликованному в сети, молодой человек сам догадался о причине задержания и спросил, пришли ли за ним «из-за этой песни».

Блогер не стал отрицать свою вину и подчеркнул, что раскаивается в своих действиях.

«Я задержан по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, в своё время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину», — говорит Юрий на кадрах оперативной съёмки.

По данным СМИ, в ходе обыска из квартиры задержанного видеоблогера были изъяты несколько компьютеров, приспособление для курения и пистолет — предположительно, оружие зарегистрировано.

9 июня СМИ также сообщили, что одновременно с Хованским в Санкт-Петербурге был задержан другой блогер — Андрей Нарцев, известный широкой аудитории как Нифёдов. Он является создателем YouTube-шоу «Школоблоггеры», занимается стримами. Как сообщает «Mash на Мойке», в квартире Нарцева также был проведён обыск, его, как и Хованского, задержали по уголовному делу о публичных призывах к террористической деятельности.

Хованский и ЛДПР

Напомним, что в 2019 году Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы от партии ЛДПР Василия Власова. На тот момент предполагалось, что блогера будут привлекать к работе с молодёжью.

Также по теме Блогер Хованский признал вину в оправдании терроризма Блогер Юрий Хованский заявил, что признаёт вину за исполнение песни с оправданием терроризма и полностью раскаивается.

Однако руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин сообщил RT, что Хованский уже полгода не работает в партии.

«Никакой информации о задержании или обвинениях против него у нас нет, он уже полгода не является помощником депутата Власова», — отметил он.

Сам Власов рассказал RT, что в период своей работы в партии Хованский занимался сбором жалоб граждан на стримах. Полученные обращения он передавал юристам ЛДПР — те, в свою очередь, старались помочь обратившимся.

По словам депутата, за эту работу Юрию были благодарны «сотни и тысячи человек». Тем не менее шесть месяцев назад Власову пришлось прекратить рабочие отношения со скандальным блогером «по рекомендации высшего совета ЛДПР».

«Увы, Хованский — не идеальный человек. Он не всегда корректно высказывался, некоторые его шутки были за гранью. Поэтому как публичный политик я был вынужден прервать рабочие отношения с ним», — пояснил Власов.

«Взялись за блогеров»

Коллеги Хованского, лично знавшие его и работавшие с задержанным, в беседе с RT выразили беспокойство по поводу уголовного преследования в отношении Юрия.

Блогер Алексей Столяров в беседе с RT рассказал, что давно знает Хованского и считает его «хорошим и позитивным парнем».

«Долгое время Юра пытался захейтить многих блогеров, меня он никогда не трогал. Знаю только, что ничего у него не нашли, никаких наркотиков. Огромное внимание стали уделять блогерам. Мне кажется, сейчас просто взялись за блогеров, и всем нам нужно задуматься. Видимо, мы что-то не так делаем», — отметил Столяров.

Специалист по SMM Александр Балковский, в своё время работавший с задержанными Хованским и Нарцевым, назвал произошедшее с блогерами «большой бедой» и выразил опасение, что их могут строго наказать «в назидание» другим блогерам.

«Хованский строил свою карьеру всегда на эпатаже, но, насколько я его знаю, он никогда не был ни «политическим», ни экстремистом. Ходил, как говорится, по грани. Доходился. Очень жаль. Я надеюсь, что всё разрешится благополучно. С другой стороны, конечно, регулирование интернета нужно, так как беспредел в сети продолжается. Ну под «каток» попал человек, потому что ведь всё это (ролик) давно достаточно было, а сейчас внезапно обнаружилось. Думаю, это недоброжелатели обратили внимание, у него было много недоброжелателей. Возможно, его накажут показательно — чтобы другим неповадно было», — предположил собеседник RT.

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев в беседе с RT высказал мнение, что Хованский может получить реальный срок.

«От двух до пяти лет лишения свободы максимально, либо штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо доход до трёх лет. Но, я думаю, между штрафом и доходом для Хованского будет более болезненно, если с него взыщут доход на срок до трёх лет. Потому что блогеры зарабатывают неплохо и их зарплаты гораздо выше, чем штраф по статье», — считает Аманлиев.

Он также выразил опасение, что действия Хованского могут подпадать ещё и под ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

«Терроризм — это чрезвычайно общественно-опасное преступление. Раз он его оправдывает, придётся ему за слова отвечать. За такие действия он может попасть в перечень экстремистов. Этот статус накладывает множество ограничений, начиная с количества денег, которые он может тратить в месяц», — предупреждает собеседник.