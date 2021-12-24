Осквернивший портрет ветерана в Москве блогер Юферов получил четыре года колонии

Мосгорсуд приговорил к четырём годам колонии блогера Матвея Юферова по делу об осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлове.

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РИА Новости