Осквернивший портрет ветерана в Москве блогер Юферов получил четыре года колонии
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«Суд назначил 19-летнему Матвею Юферову наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении московской прокуратуры в Telegram.
Также Юферов лишён права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете.
25 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятного стенда блогером в Москве.