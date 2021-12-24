Осквернивший портрет ветерана в Москве блогер Юферов получил четыре года колонии

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Мосгорсуд приговорил к четырём годам колонии блогера Матвея Юферова по делу об осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлове.
Осквернивший портрет ветерана в Москве блогер Юферов получил четыре года колонии
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Суд назначил 19-летнему Матвею Юферову наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении московской прокуратуры в Telegram.

Также Юферов лишён права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете.

25 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятного стенда блогером в Москве.

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