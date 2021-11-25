СК возбудил дело по факту осквернения памятного стенда блогером в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятного стенда блогером в Москве, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК России (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)», — цитирует Иванову РИА Новости.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, некий блогер справил нужду на памятный стенд с информацией о ветеране Великой Отечественной войны в Измайлове.

По словам представителя столичного главка СК России, личность блогера уже установлена, следователи в ближайшее время приступят к проведению следственных действий.

В июле сотрудники Следственного комитета России по Республике Чувашия направили в суд уголовное дело по факту осквернения памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

В июне сообщалось, что в Севастополе неизвестные разрисовали памятник солдату и матросу.