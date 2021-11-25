СК возбудил дело по факту осквернения памятного стенда блогером в Москве

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятного стенда блогером в Москве, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
СК возбудил дело по факту осквернения памятного стенда блогером в Москве
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК России (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)», — цитирует Иванову РИА Новости.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, некий блогер справил нужду на памятный стенд с информацией о ветеране Великой Отечественной войны в Измайлове. 

По словам представителя столичного главка СК России, личность блогера уже установлена, следователи в ближайшее время приступят к проведению следственных действий.

В июле сотрудники Следственного комитета России по Республике Чувашия направили в суд уголовное дело по факту осквернения памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

В июне сообщалось, что в Севастополе неизвестные разрисовали памятник солдату и матросу.

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