В Севастополе неизвестные разрисовали памятник солдату и матросу
- РИА Новости
«Установлено, что из хулиганских побуждений на постамент памятника, расположенного в Хрустальной бухте, красителем белого и розового цвета нанесены изображения и надписи различного содержания», — говорится в сообщении прокуратуры города.
Отмечается, что «своими действиями неустановленное лицо умышленно нарушило общественный порядок и причинило вред имуществу города Севастополя путём осквернения указанного монумента».
Возбуждено уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали осквернивших мемориал «Вечный огонь» мужчин.