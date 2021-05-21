В Подмосковье задержали осквернивших мемориал «Вечный огонь» мужчин

Короткая ссылка
В подмосковном Можайске задержали двух мужчин, осквернивших мемориал «Вечный огонь». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В Подмосковье задержали осквернивших мемориал «Вечный огонь» мужчин
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Об инциденте стало известно в ходе мониторинга системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

«Установлено, что мужчины распивали спиртные напитки, употребляли продукты питания и грелись у огня на мемориале «Вечный огонь», расположенном на улице Клементьевской», — рассказали в ведомстве.

На время следствия задержанных отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сайт kp.ru передавал, что школьники погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному Солдату в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить