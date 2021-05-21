В Подмосковье задержали осквернивших мемориал «Вечный огонь» мужчин

В подмосковном Можайске задержали двух мужчин, осквернивших мемориал «Вечный огонь». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Об инциденте стало известно в ходе мониторинга системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

«Установлено, что мужчины распивали спиртные напитки, употребляли продукты питания и грелись у огня на мемориале «Вечный огонь», расположенном на улице Клементьевской», — рассказали в ведомстве.

На время следствия задержанных отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сайт kp.ru передавал, что школьники погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному Солдату в Санкт-Петербурге.