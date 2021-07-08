В Чувашии завершено расследование дела об осквернении Вечного огня

Короткая ссылка
Сотрудники Следственного комитета России по Республике Чувашия направили в суд уголовное дело по факту осквернения памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
В Чувашии завершено расследование дела об осквернении Вечного огня
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Как пишет ФАН, ещё в октябре 2020 года 24-летний житель Чебоксар пожарил сосиски на Вечном огне. Свои действия он транслировал в интернете.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 354 Уголовного кодекса России «Осквернение символов воинской славы России», — сообщается на сайте республиканского СУ СК.

В настоящее время дело направлено в Верховный суд республики для его рассмотрения по существу.

Блогер своей вины не признаёт и утверждает, что не хотел осквернять память погибших воинов, а сосиски пожарил якобы из-за того, что был очень голоден.

В случае доказательства его вины молодому человеку грозит до трёх лет лишения свободы.

В июне сообщалось, что в Севастополе неизвестные разрисовали памятник солдату и матросу.

В мае уголовное дело было заведено в связи с осквернением памятника воинам Красной армии «Танк Т-34» в Калуге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить