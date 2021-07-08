В Чувашии завершено расследование дела об осквернении Вечного огня

Сотрудники Следственного комитета России по Республике Чувашия направили в суд уголовное дело по факту осквернения памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Как пишет ФАН, ещё в октябре 2020 года 24-летний житель Чебоксар пожарил сосиски на Вечном огне. Свои действия он транслировал в интернете.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 354 Уголовного кодекса России «Осквернение символов воинской славы России», — сообщается на сайте республиканского СУ СК.

В настоящее время дело направлено в Верховный суд республики для его рассмотрения по существу.

Блогер своей вины не признаёт и утверждает, что не хотел осквернять память погибших воинов, а сосиски пожарил якобы из-за того, что был очень голоден.

В случае доказательства его вины молодому человеку грозит до трёх лет лишения свободы.

В июне сообщалось, что в Севастополе неизвестные разрисовали памятник солдату и матросу.

В мае уголовное дело было заведено в связи с осквернением памятника воинам Красной армии «Танк Т-34» в Калуге.