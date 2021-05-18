Дело возбуждено после осквернения памятника воинам в Калуге

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Уголовное дело заведено в связи с осквернением памятника «Воинам Красной армии Танк Т-34» в Калуге.

«По результатам проведенной проверки подразделением дознания УМВД России по Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УМВД России по региону.

Полиция устанавливает лиц, причастных к произошедшему.

В УВМД сообщили, что на мемориальной доске памятника неизвестные нанесли «запрещенную на территории России символику», а также закрасили гвардейские значки и надпись.

Ранее сообщалось, что в Амурской области задержаны двое несовершеннолетних вандалов.

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