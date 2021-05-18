Дело возбуждено после осквернения памятника воинам в Калуге
«По результатам проведенной проверки подразделением дознания УМВД России по Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УМВД России по региону.
Полиция устанавливает лиц, причастных к произошедшему.
В УВМД сообщили, что на мемориальной доске памятника неизвестные нанесли «запрещенную на территории России символику», а также закрасили гвардейские значки и надпись.
Ранее сообщалось, что в Амурской области задержаны двое несовершеннолетних вандалов.