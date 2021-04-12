В Амурской области задержаны двое несовершеннолетних вандалов
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
Всего вандалы испортили пять фотографий.
Установлены личности хулиганов, ими оказались двое подростков 2011 и 2010 года рождения. Их нашли по записям с камер видеонаблюдения.
Подростки были опрошены в отделении полиции в присутствии их родителей.
По итогам проверки будут приняты меры реагирования.
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