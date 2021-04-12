В Амурской области задержаны двое несовершеннолетних вандалов

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Несовершеннолетние вандалы испортили портреты ветеранов Великой Отечественной войны на площади Победы в селе Тамбовка Амурской области. Прокуратура проводит проверку.
В Амурской области задержаны двое несовершеннолетних вандалов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

Всего вандалы испортили пять фотографий.

Установлены личности хулиганов, ими оказались двое подростков 2011 и 2010 года рождения. Их нашли по записям с камер видеонаблюдения.

Подростки были опрошены в отделении полиции в присутствии их родителей.

По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе возбудили уголовное дело по факту повреждения Таврической лестницы.

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