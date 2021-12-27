«Участие в совершении особо тяжких преступлений»: в России задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба

Российские силовики задержали двоих членов банд Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в нападении на населённые пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. Отмечается, что сотрудники ФСБ и СК собрали неопровержимую доказательную базу их участия в тех событиях. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Бандитизм», «Вооружённый мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Силовики продолжают розыск боевиков, избежавших уголовной ответственности.

Сотрудники силовых ведомств России задержали двоих членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые в августе 1999 года участвовали в нападении на населённые пункты Ботлихского района Дагестана. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Совместную операцию провели сотрудники ФСБ, Следственного комитета, МВД и Росгвардии 23 декабря, в результате чего были задержаны двое уроженцев Ставропольского края — Каирбек Бакиев, 1972 года рождения, и Ильхан Канмурзаев, 1979 года рождения. Их подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ст. 279 и ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооружённый мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов)

«По ходатайству следствия Бакиеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

По данным следствия, задержанные в июле 1999 года добровольно вступили в состав банды под руководством Басаева и Хаттаба, после чего принимали активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Подчёркивается, что 7—24 августа 1999 года вооружённые автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами боевики, общая численность которых составила не менее 1 тыс. человек, приняли активное участие в вооружённом мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ.

«Они совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате массированного прицельного обстрела, учинённого участниками банды, в котором приняли участие Бакиев и Канмурзаев, убиты 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам», — говорится в сообщении ведомства.

Задержание двух участников нападения банды Басаева на Дагестан в 1999 году

Следователи уже провели с задержанными следственные и иные процессуальные действия по установлению их роли в деятельности незаконного вооружённого формирования под руководством Басаева и Хаттаба.

При этом в Центре общественных связей ФСБ указали, что продолжаются мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, которые смогли избежать уголовной ответственности.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжается розыск всех участников вооружённого нападения бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба на населённые пункты Ботлихского района РД в августе 1999 года, в ходе которого погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, нанесён значительный ущерб экономике республики», — пояснили в спецслужбе.

Дела в отношении участников банды Басаева и Хаттаба

В марте суд приговорил к 13 и 14 годам лишения свободы двух жителей Ставропольского края Тахира Бегельдиева и Наримана Отепова, признанных виновными в августовских событиях 1999-го.

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В том же месяце в Москве задержали Германа Арбинина, подозреваемого в причастности к нападению на псковских десантников из 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ в районе чеченского села Улус-Керт в 2000 году.

В июне был задержан ещё один участник тех событий, член банды Басаева — уроженец Чеченской Республики Магомед Алханов.

Напомним, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье во время боя с боевиками героически погибли 84 из 90 бойцов 6-й Псковской парашютно-десантной роты. В неравном бою были уничтожены до 400 бандитов.

В сентябре силовики задержали двоих уроженцев Ставропольского края — Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Они участвовали в нападении на населённые пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. Им предъявили обвинения по признакам преступления, предусмотренного статьями «Бандитизм», «Вооружённый мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В декабре Южный окружной военный суд приговорил боевика Шамиля Умаханова к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в том, что он в составе банды Басаева совершил вооружённое нападение на жителей и организации Новолакского района Дагестана в августе 1999 года. В частности, он принимал участие в обстреле здания Новолакского РОВД.