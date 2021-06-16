СК сообщил о задержании члена банды Басаева

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Следственный комитет сообщил о задержании члена банды Шамиля Басаева, которого подозревают в нападении на псковских военнослужащих 6-й роты Воздушно-десантных войск в районе чеченского села Улус-Керт в 2000 году.
СК сообщил о задержании члена банды Басаева
  • РИА Новости

«В ходе расследования 16 июня 2021 года во взаимодействии с подразделением ФСБ России и ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по подозрению в совершении преступления задержан член банды Басаева — уроженец Чеченской Республики Магомед Алханов», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают роль и конкретные действия подозреваемого, а также его причастность к совершению иных преступлений.

В марте суд приговорил двух жителей Ставропольского края, признанных виновными в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, к 13 и 14 годам колонии. 

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