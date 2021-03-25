Задержан участвовавший в нападении на псковских десантников в Чечне

В Москве задержан Герман Арбинин, подозреваемый в нападении в составе банды Шамиля Басаева на псковских десантников 6-й роты в районе чеченского села Улус-Керт в 2000 году, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чечни Германа Арбинина, не понёсшего за это уголовного наказания», — приводит сообщение ТАСС.

Подозреваемого задержали 23 марта в Москве совместно с МВД России и Росгвардией.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

В марте прошлого года во Владимирской области задержали бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье во время сражения с боевиками героически погибли 84 из 90 бойцов 6-й Псковской парашютно-десантной роты. В неравном бою при поддержке артиллерии десантники уничтожили до 400 бандитов.

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