Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Как отмечается, собрана неопровержимая доказательная база участия в преступлении уроженца Чеченской Республики Майрбека Башаева 1983 года рождения.

Он доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий и заключения под стражу, проинформировали в ведомстве.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье во время сражения с боевиками героически погибли 84 из 90 бойцов 6-й Псковской парашютно-десантной роты.

В 20-ю годовщину президент России Владимир Путин прибыл в Псков почтить память военнослужащих. Он возложил цветы к памятнику «Купол» и посетил поминальную службу в часовне Святого Великомученика и Победоносца Георгия.