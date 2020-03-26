Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

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Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.
Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников
  • РИА Новости

Как отмечается, собрана неопровержимая доказательная база участия в преступлении уроженца Чеченской Республики Майрбека Башаева 1983 года рождения.

Он доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий и заключения под стражу, проинформировали в ведомстве.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье во время сражения с боевиками героически погибли 84 из 90 бойцов 6-й Псковской парашютно-десантной роты. 

В 20-ю годовщину президент России Владимир Путин прибыл в Псков почтить память военнослужащих. Он возложил цветы к памятнику «Купол» и посетил поминальную службу в часовне Святого Великомученика и Победоносца Георгия.

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