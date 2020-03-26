Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников
- РИА Новости
Как отмечается, собрана неопровержимая доказательная база участия в преступлении уроженца Чеченской Республики Майрбека Башаева 1983 года рождения.
Он доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий и заключения под стражу, проинформировали в ведомстве.
1 марта 2000 года в Аргунском ущелье во время сражения с боевиками героически погибли 84 из 90 бойцов 6-й Псковской парашютно-десантной роты.
В 20-ю годовщину президент России Владимир Путин прибыл в Псков почтить память военнослужащих. Он возложил цветы к памятнику «Купол» и посетил поминальную службу в часовне Святого Великомученика и Победоносца Георгия.