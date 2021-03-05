Суд вынес приговор двум участникам нападения в Дагестане в 1999 году
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«Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителей Ставропольского края Тахира Бегельдиева и Наримана Отепова. Они признаны виновными в совершении преступления... «посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, обвиняемые с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооружённых сил России, осуществляющих обеспечение общественной безопасности на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате массированного прицельного обстрела погибли 33 человека и пострадали ещё 34 гражданина.
«Приговором суда Бегельдиеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, Отепову — 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
В СК добавили, что по данному делу в федеральный и международный розыск объявлены 28 человек. В отношении семерых боевиков, в том числе Шамиля Басаева, дело прекращено в связи с их смертью. Причастность ещё двоих подозреваемых в настоящее время устанавливается.
Ранее сообщалось о задержании двух подозреваемых в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году.