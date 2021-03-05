Суд вынес приговор двум участникам нападения в Дагестане в 1999 году

Суд приговорил двух жителей Ставропольского края, признанных виновными в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, к 13 и 14 годам колонии. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителей Ставропольского края Тахира Бегельдиева и Наримана Отепова. Они признаны виновными в совершении преступления... «посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, обвиняемые с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооружённых сил России, осуществляющих обеспечение общественной безопасности на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате массированного прицельного обстрела погибли 33 человека и пострадали ещё 34 гражданина.

«Приговором суда Бегельдиеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, Отепову — 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что по данному делу в федеральный и международный розыск объявлены 28 человек. В отношении семерых боевиков, в том числе Шамиля Басаева, дело прекращено в связи с их смертью. Причастность ещё двоих подозреваемых в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось о задержании двух подозреваемых в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году.