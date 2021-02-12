Задержаны двое подозреваемых в нападении в Дагестане в 1999 году

Следственный комитет сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году.

«Следствием установлено, что в середине июля 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что задержанных подозревают в участии «в вооружённом мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации».

В ноябре ФСБ России заявила о задержании двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба.