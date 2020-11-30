В Чечне задержали участвовавших в убийстве 15 военных в 1999 году

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В ФСБ России заявили о задержании двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в убийстве 15 российских военных в 1999 году.
В Чечне задержали участвовавших в убийстве 15 военных в 1999 году
  • © ФСБ РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецслужбы.

«Задержаны уроженцы Чеченской Республики Идалов Асланбек и Идалов Саламбек — участники боестолкновения 4 октября 1999 года в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба с военнослужащими Минобороны России у станции Червленная Шелковского района Чеченской Республики», — говорится в релизе.

Уточняется, что в том бою получили ранения ещё 28 военнослужащих российской армии.

Соответствующее уголовное дело расследуется по статьям «Бандитизм», «Вооружённый мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двух членов банды Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.

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