«Подозреваются в посягательстве на жизнь военнослужащих»: ФСБ и СК задержали двух членов банды Басаева

ФСБ задержала двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в нападении на Дагестан в августе 1999 года. Решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. В 1999 году задержанные в составе вооружённой группы совершили посягательство на жизнь российских военнослужащих на территории Ботлихского района Дагестана, уточнили в СК.

ФСБ задержала двух бывших членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в нападении на Дагестан в августе 1999 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Федеральная служба безопасности Российской Федерации, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжает розыск всех соучастников вооруженного нападения бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба на Республику Дагестан в августе-сентябре 1999 года, в результате которого погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц и был нанесён значительный ущерб экономике Республики», — сказано в тексте сообщения.

Отмечается, что в ходе совместной работы ФСБ и Следственного комитета были собраны неопровержимые доказательства соучастия в преступлении уроженцев Ставропольского края Суртланбека Аджиньязова и Русланбека Арсланова, которые, как указано, не понесли наказания за совершённое ранее преступление.

В свою очередь, официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что оба мужчины подозреваются в посягательстве на жизнь военнослужащих.

«Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», — сказано в сообщении на официальном сайте СК.

По данным следствия, в 1999 году в составе вооружённой группы Аджиньязов и Арсланов совершили посягательство на жизнь российских военнослужащих на территории Ботлихского района Республики Дагестан.

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В Следственном комитете РФ напомнили, что за совершение данных преступлений в период с 1999 по 2020 годы осуждены и приговорены к срокам от 3 до 19 лет лишения свободы более 80 человек. Все они — участники нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан.

Уголовное преследование в отношении 7 боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью, однако в розыске всё ещё находятся еще 28 человек.

Задержание преступников было зафиксировано на видео. Сотрудники спецслужб врываются в помещение, где, предположительно, проживал один из задержанных, ему надевают наручники и, затем, сопровождают до машины.

Деятельность ФСБ

Накануне президент России Владимир Путин встречался с директором ФСБ России, председателем НАК Александром Бортниковым. В ходе совещания Бортников отметил, что на сегодняшний момент система мер противодействия терроризму выстроена на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

«Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе, в результате чего удалось обеспечить безопасность проведения таких крупных международных форумов и соревнований в стране, как Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада 2014 года в Сочи, чемпионат Европы, который проходил в 2018 году, других различных мероприятий, в которых принимали участия представители», — отметил он.

По словам Бортникова, в 2010 году было совершено 778 преступлений террористической направленности, а в 2019 году — четыре. За десять лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, в том числе 159 террористических актов.

Кроме того, директор ФСБ России упомянул активное сотрудничество с профильными комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций: с Контртеррористическим комитетом и Исполнительным директоратом КТК Совбеза ООН.

«Нашим опытом интересуются представители различных западных спецслужб и иностранных государств. Мы этой информацией делимся, конечно же, и для себя тоже нарабатываем определённый опыт», — рассказал Бортников.

С 2008 года по согласованию с президентом РФ началась работа, связанная с противодействием идеологии терроризма на территории России, отметил Бортников.

По инициативе ФСБ началось продвижение идеи создания единого информационного антитеррористического пространства, суть которого заключается в том, чтобы объединить информацию, которой владеют различные государства, спецслужбы и правоохранительные органы, чтобы можно было бы эффективным образом ей пользоваться.