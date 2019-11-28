Пресечена деятельность причастной к серии убийств банды «Шараповские»
- РИА Новости
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Отмечается, что численность банды насчитывала 250 человек.
«Лидеры и участники банды причастны к совершению в 2007-2015 гг. на территории Дагестана и Москвы серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям», — говорится в пресс-релизе ФСБ.
Уточняется, что в ходе следствия были установлены обстоятельства подготовки и осуществления участниками ОПГ в 1998 голу в Махачкале террористического акта, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжёлые ранения.
В ФСБ рассказали, что основные организаторы и исполнители преступлений задержаны. Ряд фигурантов осуждены к длительным срокам лишения свободы.
Скрывшиеся лица объявлены в розыск.
В конце апреля сообщалось, что ещё двое участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году.
Отмечается, что задержанные — жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев 1974 года рождения и Нариман Отепов 1976 года рождения.
Ранее в Чечне приговорили к 16 годам лишения свободы одного из атаковавших псковских десантников.