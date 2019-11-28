Пресечена деятельность причастной к серии убийств банды «Шараповские»

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Сотрудниками ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД на территории Республики Дагестан пресечена деятельность организованной преступной группы «Шараповские».
Пресечена деятельность причастной к серии убийств банды «Шараповские»
  • РИА Новости
  • © ФСБ РФ

Отмечается, что численность банды насчитывала 250 человек.

«Лидеры и участники банды причастны к совершению в 2007-2015 гг. на территории Дагестана и Москвы серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям», — говорится в пресс-релизе ФСБ.

Уточняется, что в ходе следствия были установлены обстоятельства подготовки и осуществления участниками ОПГ в 1998 голу в Махачкале террористического акта, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжёлые ранения.

В ФСБ рассказали, что основные организаторы и исполнители преступлений задержаны. Ряд фигурантов осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Скрывшиеся лица объявлены в розыск.

В конце апреля сообщалось, что ещё двое участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. 

Отмечается, что задержанные — жители Ставропольского края Тахир Бегельдиев 1974 года рождения и Нариман Отепов 1976 года рождения.

Ранее в Чечне приговорили к 16 годам лишения свободы одного из атаковавших псковских десантников.

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