Задержаны двое подозреваемых в нападении на Дагестан в 1999 году

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, подозреваемых в нападении на российских военных в Дагестане в 1999 году. Об этом информирует Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Отмечается, что следователи ФСБ и Следственного комитета получили доказательства, что уроженцы Ставрополья Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов причастны к нападению на Дагестан, которое произошло в августе-сентябре 1999 года.

Подозреваемых задержали и доставили в орган предварительного следствия.

Как заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, Аджиньязова и Арсланова подозревают по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь военнослужащего»).

Решается вопрос об аресте задержанных. В ближайшее время им предъявят обвинения.

В апреле 2019 года сообщалось о задержании жителей Ставропольского края Тахира Бегельдиева и Наримана Отепова по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Дагестане.