Задержаны двое подозреваемых в нападении на Дагестан в 1999 году
- РИА Новости
Отмечается, что следователи ФСБ и Следственного комитета получили доказательства, что уроженцы Ставрополья Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов причастны к нападению на Дагестан, которое произошло в августе-сентябре 1999 года.
Подозреваемых задержали и доставили в орган предварительного следствия.
Как заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, Аджиньязова и Арсланова подозревают по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь военнослужащего»).
Решается вопрос об аресте задержанных. В ближайшее время им предъявят обвинения.
В апреле 2019 года сообщалось о задержании жителей Ставропольского края Тахира Бегельдиева и Наримана Отепова по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Дагестане.