СК возбудил дело после конфликта во временном лагере в Дагестане

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти после конфликта с участием граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане.

По данным СК, в результате противоправных действий пострадали девять сотрудников правоохранительных органов. Также были повреждены пять служебных автомобилей и причинён ущерб на сумму около 400 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 167 УК России (умышленное повреждение чужого имущества).

В сообщении говорится, что по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны десять лиц.

Ранее во временном лагере в Дербентском районе Дагестана, где размещены граждане Азербайджана, произошли беспорядки из-за недовольства граждан организацией пропуска в Азербайджан. В беспорядках участвовали около 400 человек.

После инцидента были задержаны 93 участника.