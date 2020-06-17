СК возбудил дело после конфликта во временном лагере в Дагестане

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти после конфликта с участием граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане.
СК возбудил дело после конфликта во временном лагере в Дагестане
  • © РИА Новости

По данным СК, в результате противоправных действий пострадали девять сотрудников правоохранительных органов. Также были повреждены пять служебных автомобилей и причинён ущерб на сумму около 400 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 167 УК России (умышленное повреждение чужого имущества).

В сообщении говорится, что по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны десять лиц.

Ранее во временном лагере в Дербентском районе Дагестана, где размещены граждане Азербайджана, произошли беспорядки из-за недовольства граждан организацией пропуска в Азербайджан. В беспорядках участвовали около 400 человек.

После инцидента были задержаны 93 участника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить