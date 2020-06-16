СК назначил проверку после инцидента в Дагестане

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Следственный комитет России назначил проверку после конфликта с участием граждан Азербайджана в Дагестане.
СК назначил проверку после инцидента в Дагестане
  • РИА Новости

Как говорится в заявлении регионального управления СК, около 400 граждан Азербайджана, которые размещены на территории временного лагеря, недовольные организацией пропуска в свою страну, накануне вечером вышли на федеральную автодорогу «Кавказ» и пытались перекрыть движение транспорта.

Отмечается, что граждане Азербайджана оказали сопротивление сотрудникам полиции и забросали их камнями и другими предметами, применив «в отношении представителей власти насилие, неопасное для жизни и здоровья».

Пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждено пять служебных автомобилей.

Нарушители правопорядка доставлены в полицию, проводится проверка.

Ранее в Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере.

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