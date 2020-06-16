В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере

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В результате конфликта в пункте временного размещения в Дагестане пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана.
В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Они камнями кидались в полицейских. По предварительным данным, пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана. Есть задержанные, но их число уточняется», — приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы Дербентского района.

По его словам, в настоящее время обстановка в палаточном лагере спокойная.

Ранее сообщалось, что в Дагестане граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения, напали на сотрудников полиции.

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