В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере
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- РИА Новости
«Они камнями кидались в полицейских. По предварительным данным, пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана. Есть задержанные, но их число уточняется», — приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы Дербентского района.
По его словам, в настоящее время обстановка в палаточном лагере спокойная.
Ранее сообщалось, что в Дагестане граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения, напали на сотрудников полиции.