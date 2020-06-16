В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию

В Дагестане граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения, напали на сотрудников полиции.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на и.о. главы Дербентского района Фуад Шахиев.

«Граждане Азербайджана начали возмущаться и требовать пересечения границы, напали на четырёх сотрудников полиции, разбили машины, поэтому были стянуты дополнительные силы», — рассказал Шахиев.

Он сообщил, что в настоящий момент «всё успокоились, всё завершилось».

Ранее стало известно, что в Азербайджане продлили до 1 июля закрытие границ в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

19 мая сообщалось, что через международный таможенный пункт пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Дагестаном на родину вернулись 120 граждан Азербайджана.