Более 100 граждан вернулись в Азербайджан через коридор в Дагестане
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«По поручению президента страны Владимира Путина после переговоров с азербайджанской стороной был организован коридор, по которому сегодня на родину смогли вернуться 120 граждан Азербайджана. В первую очередь женщины, дети и пожилые люди», — приводит РИА Новости слова представителя регионального оперштаба.
Уточняется, что столько же людей будет переправлено домой в конце этой недели.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым по ситуации с находящимися на границе в Дагестане гражданами Азербайджана.