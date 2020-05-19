Более 100 граждан вернулись в Азербайджан через коридор в Дагестане

Короткая ссылка
Через международный таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» на границе в Дагестане на родину вернулись 120 граждан Азербайджана.
Более 100 граждан вернулись в Азербайджан через коридор в Дагестане
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

«По поручению президента страны Владимира Путина после переговоров с азербайджанской стороной был организован коридор, по которому сегодня на родину смогли вернуться 120 граждан Азербайджана. В первую очередь женщины, дети и пожилые люди», — приводит РИА Новости слова представителя регионального оперштаба.

Уточняется, что столько же людей будет переправлено домой в конце этой недели.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым по ситуации с находящимися на границе в Дагестане гражданами Азербайджана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить