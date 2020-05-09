Путин и Алиев провели телефонные переговоры
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры обсудили борьбу с коронавирусом.
«Обсуждены предпринимаемые в России и Азербайджане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и её последствиями. Отмечена важность дальнейшей плотной координации на этом направлении», — говорится в заявлении.
Отмечается, что лидеры двух стран также «тепло поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне».
Ранее Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры.