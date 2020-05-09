Путин и Алиев провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры обсудили борьбу с коронавирусом.

«Обсуждены предпринимаемые в России и Азербайджане меры по борьбе с эпидемией коронавируса и её последствиями. Отмечена важность дальнейшей плотной координации на этом направлении», — говорится в заявлении.

Отмечается, что лидеры двух стран также «тепло поздравили друг друга по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне».

Ранее Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры.