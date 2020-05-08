Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что два лидера обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Великой Победы, которая 9 мая официально отмечается и в Израиле.

«Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в этой стране ветеранам Великой Отечественной войны», — говорится в заявлении.

Уточняется, что главами двух государств была подчёркнута принципиальная важность сохранения правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра её итогов и фальсификации истории.

«В этой связи Биньямин Нетаньяху отметил решающий вклад Красной армии в дело освобождения Европы и разгром нацизма», — указали в Кремле.

Также Путин и Нетаньяху договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения мира от фашизма.