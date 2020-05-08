Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры.
Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что два лидера обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Великой Победы, которая 9 мая официально отмечается и в Израиле.

«Президент России передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в этой стране ветеранам Великой Отечественной войны», — говорится в заявлении.

Уточняется, что главами двух государств была подчёркнута принципиальная важность сохранения правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра её итогов и фальсификации истории.

«В этой связи Биньямин Нетаньяху отметил решающий вклад Красной армии в дело освобождения Европы и разгром нацизма», — указали в Кремле.

Также Путин и Нетаньяху договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения мира от фашизма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить