В Азербайджане продлили закрытие границ

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В Азербайджане продлили до 1 июля закрытие границ в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Азербайджане продлили закрытие границ
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при правительстве страны.

«Ограничение на выезд-выезд в Азербайджан продлевается до 1 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

При этом глава пресс-службы правительства Азербайджана Ибрагим Мамедов сообщил, что «с 15 июня планируется возобновление внутренних авиарейсов».

19 мая сообщалось, что через международный таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» на границе с Дагестаном на родину вернулись 120 граждан Азербайджана.

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