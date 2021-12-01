Участник нападения в Дагестане в 1999 году приговорён к 25 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил боевика Шамиля Умаханова, принимавшего участие в нападении на Дагестан в 1999 году, к 25 годам колонии строгого режима.

«Установлено, что Умаханов в составе объединённой вооружённой банды под общим руководством Басаева и Хаттаба численностью около 2000 человек в сентябре 1999 года с территории Чеченской Республики совершил вооружённое нападение на жителей и организации Новолакского района Республики Дагестан», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Уточняется, что Умаханов принимал участие в обстреле здания Новолакского РОВД МВД России по Республике Дагестан.

Суд признал Умаханова виновным в совершении всех инкриминированных преступлений.

14 октября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в семи регионах России задержаны 14 причастных к финансированию террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.