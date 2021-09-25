В СК сообщили о задержании членов банды Басаева и Хаттаба

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Члены банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые совершили нападение на населённые пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году, задержаны. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
В СК сообщили о задержании членов банды Басаева и Хаттаба
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«Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края — Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева», — говорится в заявлении.

Отмечается, что задержанных подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК России, ст. 279 УК России, ст. 317 УК России (бандитизм, вооружённый мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов).

В июне следователи рассказали о задержании члена банды Шамиля Басаева, которого подозревают в нападении на псковских военнослужащих 6-й роты воздушно-десантных войск в районе чеченского села Улус-Керт в 2000 году.

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