«Могут признать опасным рецидивом»: что грозит обвиняемому в передаче Навальному сведений о сотрудниках ФСБ
- РИА Новости
Как стало известно RT, сооснователь частного детективного агентства «Лекс Гранд» Александр Зеленцов, который, по версии следствия, предоставил Алексею Навальному конфиденциальную информацию о телефонных переговорах сотрудников силовых структур, ранее уже был судим.
В мае 2015 года Лефортовский районный суд Москвы осудил Зеленцова на срок два года девять месяцев по ч. 3 ст. 159 («Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»), ч. 3 ст. 30 («Покушение на преступление») и ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение»).
Вместе с ним был осуждён его коллега Павел Писарев.
«Каждый из них... действуя в целях личного незаконного обогащения, под видом осуществления оперативного сопровождения уголовного дела завладел денежными средствами (потерпевшего. — RT)», — следует из приговора.Также на russian.rt.com Адвокат: дело обвиняемых в передаче биллингов Навальному поступило в суд Тулы
Для Зеленцова это дело закончилось выпиской через год по УДО. Как и Писарев, он полностью признал свою вину. У потерпевшего, чьё имя не называется, претензий к осуждённому больше нет. По его словам, ещё до рассмотрения судом уголовного дела жена Зеленцова полностью возместила потерпевшему материальный ущерб.
«(Потерпевший. — RT) считает, что Зеленцов раскаялся в содеянном и причинённый ему вред в результате его преступных действий заглажен в полном объёме», — говорится в апелляционной жалобе.
Тёмное прошлое
Ранее RT сообщал, что в июне 2021 года Зеленцов был осуждён на один год и четыре месяца по ч. 1 ст. 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений») и по ч. 4 ст. 327 УК («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).
Следствие установило, что в августе 2020 года человек, чьи данные суд не раскрывает, обратился к Зеленцову с просьбой достать биллинг телефона другого лица. За это ему заплатили 31 тыс. рублей.
«У Зеленцова А.С. после поступления от лица просьбы о незаконном получении информации о входящих и исходящих сигналах по абонентскому номеру *** за период с февраля по 11 августа 2020 года возник преступный умысел на нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений», — следует из уголовного дела.Также на russian.rt.com «В таких юристах я сильно сомневаюсь»: экс-сотрудник Навального — о разочаровании в оппозиции и региональном протесте
Также Зеленцов незаконно приобрёл удостоверение майора полиции, чтобы впоследствии в салоне сотовой связи выдавать себя за работника правоохранительных органов и запрашивать необходимые биллинги.
В ходе судебного разбирательства Зеленцов полностью признал свою вину. Одним из смягчающих приговор обстоятельств стало наличие у него двух малолетних детей, в воспитании и содержании которых он принимал активное участие.
Рецидив с Навальным
Сейчас Зеленцов проходит обвиняемым по аналогичному делу — по факту незаконной передачи опальному оппозиционеру Алексею Навальному биллингов телефонов сотрудников ФСБ.
В настоящий момент дело находится на рассмотрении в Центральном районном суде Тулы, а обвиняемые — под домашним арестом, за исключением Зеленцова, которого этапировали из Екатеринбурга в тульский СИЗО.
По мнению адвоката правового центра «Человек и Закон» Вадима Кудикова, при назначении наказания суд полностью или частично может присоединить к новому сроку неотбытое наказание Зеленцова за мошенничество.
«Ориентировочно суд может назначить ему от шести до восьми лет лишения свободы. Рецидив — отягчающее обстоятельство, суд тоже будет это учитывать. Более того, в его случае это могут признать опасным рецидивом. Теперь по УДО он не сможет выйти», — заявил Кудиков.
Юрист добавил, что наличие двух несовершеннолетних детей, послужившее смягчающим обстоятельством в прошлый раз, теперь уже не будет иметь значения для суда.