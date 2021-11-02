Адвокат: дело обвиняемых в передаче биллингов Навальному поступило в суд Тулы

Уголовное дело сотрудников частного детективного агентства Петра Каткова, Александра Зеленцова и Игоря Зайцева, обвиняемых в незаконной передаче Алексею Навальному биллингов телефонов, поступило на рассмотрение в Центральный районный суд Тулы. Об этом RT сообщил адвокат задержанных Юрий Никоноров.

«Предварительное следствие проводил Следственный комитет по Москве. Дело будет рассматриваться по месту совершения преступления. Следственные органы решили, что это место — Тула. Дата судебного заседания неизвестна», — рассказал Юрий Никоноров RT.

Адвокат добавил, что Катков и Зайцев сейчас находятся под домашним арестом в Москве, а Зеленцов — «на этапе, двигается в сторону Тулы в сопровождении ФСИН».

«Летом 2021 года Зеленцов был осуждён одним из районных судов Екатеринбурга по аналогичному преступлению», — пояснил Никоноров.

По словам адвоката, подозреваемые были задержаны восемь месяцев назад. Они привлекаются к ответственности по ч. 1 ст. 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений») и по ч. 4 ст. 327 УК («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»), уточнил он.

Ранее РИА Новости сообщили, что «следователи нашли трёх человек, которые для Алексея Навального вычислили людей, негласно сопровождавших его в поездках, и получили биллинги их телефонов».

Со ссылкой на опубликованные на сайте Мосгорсуда данные сообщалось, что Катков «признал подозрения в совершении преступлений... сотрудничал со следствием, не имеет намерений скрываться».