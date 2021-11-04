Обвиняемый в передаче биллингов Навальному имеет судимость по аналогичному уголовному делу

Сотрудник частного детективного агентства «Лекс Гранд» Александр Зеленцов, обвиняемый в передаче Алексею Навальному биллингов телефонов, уже осуждён за подделку документов и незаконное получение информации о телефонных вызовах. Об этом стало известно RT из опубликованного на сайте Кировского суда Екатеринбурга приговора.

Согласно этим данным, в июне 2021 года Зеленцов был осуждён на год и четыре месяца колонии строгого режима по ч. 1 ст. 138 УК России («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений») и по ч. 4 ст. 327 УК («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Следствие установило, что в августе 2020 года человек, чьи данные суд не раскрывает, обратился к Зеленцову с просьбой достать биллинг телефона другого лица. За это ему заплатили 31 тыс. рублей.

«У Зеленцова… возник преступный умысел на нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений», — говорится в приговоре суда.

Для исполнения этого умысла Зеленцов незаконно приобрёл удостоверение майора полиции, чтобы впоследствии в салоне сотовой связи ему предоставили необходимые биллинги, следует из материалов дела.

В ходе судебного разбирательства Зеленцов полностью признал вину. Одним из смягчающих обстоятельств стало наличие у него двух малолетних детей.

Это не первая судимость Зеленцова. Согласно материалам дела, в 2015 году Лефортовский суд Москвы осудил его на 2 года 9 месяцев за мошенничество по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Но уже через год он был освобождён условно-досрочно на основании апелляционного постановления Мосгорсуда.

Адвокат Зеленцова Глафира Сутягина отказалась комментировать дело своего подзащитного.

Ранее стало известно о передаче в суд Тулы уголовного дела в отношении трёх частных детективов, обвиняемых в незаконной передаче Навальному биллингов телефонов.