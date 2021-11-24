«Идёт настоящая война, ежедневно теряем больше тысячи человек»: Проценко призвал активнее бороться с COVID-19 в России
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Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о необходимости конкретных действий в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями пятой, шестой, седьмой… волн. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение», — подчеркнул он.
Проценко отметил, что в настоящее время идёт «настоящая война» с COVID-19, ежедневно умирают более тысячи человек, которые не подготовили свой организм к встрече с вирусом.
Проценко подчеркнул, что единственным спасением от коронавируса остаётся вакцинация.
При этом он обратил внимание, что остаются люди, которые в ответ на факты пытаются привести «контраргументы» о вакцинации, которые можно услышать от «довольно известных и уважаемых в нашей стране сограждан».
«Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьёзность происходящего», — рассказал он.
Речь идёт об открытом письме, которое опубликовали врачи ряда российских больниц. В нём медики обратились к известным людям, выступающим против вакцинации от COVID-19, и пригласили их посетить «красные зоны», где проходят лечение пациенты с коронавирусом.
«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдём время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патолого-анатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать», — заявили врачи в письме.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «очень положительно» оценивают открытое письмо врачей.
«Мы здесь не отличаемся от других стран мира — по -прежнему остаётся ограниченный круг людей, которые пессимистически относятся к вакцинам, есть покупающих за взятки поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. Во всём мире это фиксированный круг людей. Именно к таким людям обращён призыв наших героев-врачей... Можно надеяться, что непререкаемый авторитет врачей поможет хотя бы кому-то из этих людей изменить свою точку зрения», — отметил он.
Ситуация с COVID-19 в России
В России за прошедшие сутки было выявлено 33 558 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число новых случаев отмечено в Москве (2533), Московской области (1842), и Санкт-Петербурге (1387).
За это время полностью выздоровели 36 682 пациента, 1240 человек скончались.
Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 9 434 393. С начала пандемии в России выздоровели 8 126 376 человек, 267 819 пациентов умерли.
Накануне в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что снимать введённые из-за пандемии ограничительные меры пока рано. Глава ведомства обратила внимание, что благодаря таким мерам в стране есть большее количество свободных коек, а также снижается число выявляемых случаев коронавируса.
Попова уточнила, что рост заболеваемости сохраняется пока в 18 субъектах России, стабилизация отмечена в 34 регионах. Она также добавила, что уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителей вируса увеличен до 300 исследований на 100 тыс. населения, эти нормативы за последнюю неделю не выполнили 28 регионов.
- РИА Новости
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Глава ведомства также рассказала, что Роспотребнадзор в настоящее время дорабатывает онлайн-платформу, которая позволит контролировать сроки выдачи результатов тестов на коронавирус.
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что максимальный рост пациентов с тяжёлым течением коронавируса за неделю был отмечен в Карелии, Камчатском, Хабаровском, Ставропольском краях, Чеченской Республике, Кемеровской, Тверской, Липецкой и Мурманской областях. При этом общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%.
Вместе с тем, по словам министра, в России возросла доля граждан старше 60 лет, привитых от COVID-19, — она составляет почти 55%.
В ходе заседания премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделило почти 5 млрд рублей на приобретение препаратов для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в больницах.Также на russian.rt.com Лавров: миллионы человек привились «Спутником V»
Вакцинация от коронавируса
Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Денис Логунов в интервью RT отметил ключевую роль коллективного иммунитета для победы над коронавирусом. Он уточнил, что главная цель, которой в первую очередь должно достичь человечество, — получить коллективный иммунитет и снизить летальность.
«Снизить нагрузку на медицинские части, чтобы не было столько госпитализаций, чтобы врачи успевали справляться и оказывать медицинскую помощь. Чтобы течение инфекции происходило гораздо легче, чем происходит сейчас», — указал он.
Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что миллионы человек в России и за рубежом привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«Если брать «Спутник», то президент приводил цифры, если брать российских граждан и за рубежом, уже 120 млн человек привились. И никаких побочных эффектов никто, слава богу, не наблюдает», — отметил министр.
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