Лавров: миллионы человек привились «Спутником V»

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что миллионы человек в России и за рубежом привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Лавров: миллионы человек привились «Спутником V»
  • Reuters

«Если брать «Спутник», то президент приводил цифры, если брать российских граждан и за рубежом, уже 120 млн человек привились. И никаких побочных эффектов никто, слава Богу, не наблюдает», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым заявил, что уже более 50 млн россиян привились вакциной от коронавируса «Спутник V», в других странах их около 120 млн.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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