В центре Гамалеи отметили важность коллективного иммунитета для победы над коронавирусом

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Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в интервью RT отметил важность коллективного иммунитета для победы над коронавирусом.
В центре Гамалеи отметили важность коллективного иммунитета для победы над коронавирусом
  • AP

«Коллективный иммунитет действительно будет иметь ключевую роль в победе над коронавирусом», — отметил он.

Эпидемиолог добавил, что самая главная цель, которой сейчас в первую очередь должно достичь человечество, — получить коллективный иммунитет и снизить летальность.

«Снизить нагрузку на медицинские части, чтобы не было столько госпитализаций, чтобы врачи успевали справляться и оказывать медицинскую помощь. Чтобы течение инфекции происходило гораздо легче, чем происходит сейчас», — сказал он.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда у 70—75% населения будет необходимое количество антител.

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