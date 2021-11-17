«Стал более структурированным»: правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера

Правительство России утвердило обновлённый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. В кабмине отметили, что перечень не изменился с точки зрения географии, но стал более структурированным и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны. Там добавили, что жители территорий, входящих в перечень, продолжат получать предусмотренные законом госгарантии и компенсации.

Правительство России утвердило обновлённый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Список необходим для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий живущим там людям, отметили в правительстве.

Перечень не изменился с точки зрения географии, но стал более структурированным. В кабмине добавили, что новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.

В пресс-службе напомнили, что список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992—1994 годах, после чего претерпел множество изменений.

«В 1992—1994 годах различные госорганы и инстанции вносили в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей многочисленные изменения. Неоднородность и отсутствие чёткой структуры перечня привели к трудностям в правоприменительной практике», — говорится в заявлении.

Теперь к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Полностью в перечень вошли территории Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край.

«Жители территорий, входящих в перечень, продолжат получать предусмотренные законом госгарантии и компенсации», — подчеркнули в правительстве.

В России ряд территорий в регионах, которые фактически не находятся на Крайнем Севере, приравнены к нему по условиям проживания. Жители этих территорий получают ряд льгот.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктического региона. Глава государства отменил ряд указов, согласно которым отдельные районы приравнивались к территориям Крайнего Севера.

Национальный парк «Хибины»

РИА Новости

© Павел Львов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя указ, отметил, что он представляет собой «технический момент».

В пресс-службе правительства Карелии также уточнили, что изменения призваны актуализировать объём законодательных актов, связанных с Арктической зоной. Там сообщили, что новый указ Владимира Путина не повлияет на получение северных надбавок в регионе.

В пресс-службе правительства Пермского края также сообщили, что жители приравненных к районам Крайнего Севера территорий не лишатся положенных выплат и льгот после прекращения действия указов 1990-х годов.

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Указ президента и постановление правительства одновременно вступят в силу 1 января 2022 года.

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко в разговоре с RT обратил внимание, что предыдущий список был составлен 30 лет назад.

«Разумеется, нужен обновлённый перечень, климат же меняется, и климатическая ситуация в этих регионах также не остаётся неизменной, а это очень сильно влияет на условия жизни, на коммунальную инфраструктуру, на все проектные решения, поэтому, разумеется, меняются подходы регулирования к этим территориям, создания для них особого статуса», — отметил он.

Депутат также высказал мнение, что перечень с определённой периодичностью будет пересматриваться.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк также заметил, что с начала 1990-х годов административно-территориальное деление России значительно изменилось.

«Согласно этому распоряжению, все территории, которые входили в перечень, они сохранены, и люди будут продолжать иметь возможность получать определённую социальную поддержку со стороны государства. Эта практика в нашей стране имеет очень большое применение, у нас огромное количество людей живут в регионах Крайнего Севера. Работа в условиях Крайнего Севера, в условиях суровой природы, очень непростой погоды является вызовом», — отметил он.

Эксперт добавил, что Арктика — это зона российских стратегических интересов, и заметил, что государство заинтересовано в том, чтобы районы Крайнего Севера не испытывали проблем с наличием квалифицированных специалистов.

«Очень важно в очередной раз показать, что люди, которые выбирают этот путь, получат помощь со стороны государства», — заключил он.