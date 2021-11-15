В Кремле не исключили, что указ о Крайнем Севере является техническим моментом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию по указу, касающемуся отнесения территорий к районам Крайнего Севера.
В Кремле не исключили, что указ о Крайнем Севере является техническим моментом
  • Reuters

«Мне нужно уточнить. Не знаю. Если я не ошибаюсь, всё-таки это технический момент... Я разберусь с этим», — ответил Песков на просьбу прокомментировать опубликованный на интернет-портале правовой информации указ президента России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктического региона и отменил ряд указов, в соответствии с которыми отдельные районы Карелии ранее приравнивались к территориям Крайнего Севера.

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