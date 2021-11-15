В Кремле не исключили, что указ о Крайнем Севере является техническим моментом
- Reuters
«Мне нужно уточнить. Не знаю. Если я не ошибаюсь, всё-таки это технический момент... Я разберусь с этим», — ответил Песков на просьбу прокомментировать опубликованный на интернет-портале правовой информации указ президента России.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктического региона и отменил ряд указов, в соответствии с которыми отдельные районы Карелии ранее приравнивались к территориям Крайнего Севера.