Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктики

Президент России Владимир Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктического региона и отменил ряд указов, в соответствии с которыми отдельные районы Карелии ранее приравнивались территориям Крайнего Севера.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Признать утратившими силу... Указ президента Российской Федерации от 20 декабря 1993 г. № 2226 «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям», — говорится в тексте указа.

В документе также признаются утратившими силу указы президента от 24 января 1992 года о неотложных мерах по стабилизации экономики и развитии социальной сферы Коми ССР и указ от 25 марта 1992 года о неотложных мерах по государственной поддержке экономики Бурятской ССР.

Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.

В марте Путин поручил продолжить проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера для обеспечения военной безопасности России.