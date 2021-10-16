МИД России: запрет на добычу углеводородов в Арктике не обсуждался в Арктическом совете
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Вопрос о запрете или каких-либо ограничениях в отношении экономической деятельности, включая добычу углеводородов, в Арктике Арктический совет не рассматривал», — цитирует его РИА Новости.
Ранее еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс заявил, что Еврокомиссия предложила ввести общемировой мораторий на добычу углеводородного топлива в Арктике.
В сентябре вице-премьер Александр Новак рассказал о запасах нефти и газа в российской Арктике.
В декабре 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия в следующие десятилетия будет прирастать Арктикой и северными территориями.