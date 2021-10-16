МИД России: запрет на добычу углеводородов в Арктике не обсуждался в Арктическом совете

Короткая ссылка
Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов заявил, что вопрос о запрете или ограничениях на добычу углеводородов в Арктике не рассматривался в Арктическом совете.
МИД России: запрет на добычу углеводородов в Арктике не обсуждался в Арктическом совете
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Вопрос о запрете или каких-либо ограничениях в отношении экономической деятельности, включая добычу углеводородов, в Арктике Арктический совет не рассматривал», — цитирует его РИА Новости.

Ранее еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс заявил, что Еврокомиссия предложила ввести общемировой мораторий на добычу углеводородного топлива в Арктике.

В сентябре вице-премьер Александр Новак рассказал о запасах нефти и газа в российской Арктике.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия в следующие десятилетия будет прирастать Арктикой и северными территориями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить