В ЕК предлагают ввести общемировой мораторий на добычу углеводородного топлива в Арктике

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Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс заявил, что Еврокомиссия предлагает ввести общемировой мораторий на добычу углеводородного топлива в Арктике.
В ЕК предлагают ввести общемировой мораторий на добычу углеводородного топлива в Арктике
  • Reuters

Об этом он рассказал во время представления в Брюсселе стратегии ЕС для Арктики.

«Уголь, нефть и газ должны оставаться под землей в Арктике, и Еврокомиссия выступает за глобальный мораторий на их добычу», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что добыча минеральных ресурсов в Арктике странами ЕС при соблюдении высоких экологических стандартов имеет большое значение для государств объединения.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал о запасах нефти и газа в российской Арктике.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия в следующие десятилетия будет прирастать Арктикой и северными территориями.

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