Новак рассказал о запасах нефти и газа в Арктике

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Вице-премьер Александр Новак рассказал о запасах нефти и газа в российской Арктике.
Новак рассказал о запасах нефти и газа в Арктике
  • Reuters

Новак заявил, что «в арктической зоне есть огромный потенциал».

«Если говорить о ресурсах только в акватории, это 15 млрд тонн нефти и порядка 100 трлн кубометров газа», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, «этого на десятки, сотни лет будет достаточно, если вдруг они понадобятся и это будет соответствовать экономической целесообразности».

В июле ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемическому уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.

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