Выздоровел 29 821 человек, 1219 скончались: в России выявлено более 38 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 38 823 новых случая коронавируса. Полностью выздоровел 29 821 человек, 1219 пациентов скончались. Общее число выявленных с начала пандемии случаев коронавируса в стране составило 9 070 674. Тем временем врачи предупредили о влиянии сопутствующих заболеваний на риск тяжёлого течения COVID-19. По словам экспертов, надёжным способом защиты от подобных ситуаций по-прежнему является вакцинация.

За прошедшие сутки в России выявлено 38 823 новых случая коронавируса. В то же время полностью выздоровел 29 821 человек, 1219 скончались.

За всё время наблюдений в России выявлено 9 070 674 случая коронавируса. Зафиксировано 255 386 летальных исходов, выздоровели 7 784 585 человек.

За сутки в Москве выявлено 3734 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге — 3144, в Подмосковье — 2955.

По данным столичного оперштаба, за сутки в городе госпитализированы 1085 человек, скончались 95 пациентов. На ИВЛ в столичных больницах находятся 740 человек.

«Победа над пандемией — это вакцинация», — напомнили в оперштабе. Прививку от COVID-19 можно сделать в одном из центров вакцинации на базе поликлиник Москвы или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах, подчеркнули специалисты.

Тем временем в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд по числу вакцинированных. За пятницу, 12 ноября, первым компонентом привились 23 139 человек, всего выполнено 35 765 инъекций.

Власти Санкт-Петербурга также отметили, что в городе снизилась эпидемическая напряжённость.

В частности, администрация города привела данные, согласно которым в пятницу, 12 ноября, число пациентов с новой коронавирусной инфекцией, госпитализированных в стационары Петербурга, составило 390, что на 29% ниже пиковых показателей конца октября, когда в больницы поступали до 553 пациентов в день.

Риск тяжёлого течения болезни

Сергей Черёмушкин, главный терапевт, заведующий отделением ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина», врач-терапевт высшей категории, рассказал, что любое сопутствующее заболевание осложняет течение коронавируса.

По его словам, в нынешних условиях врачу редко приходится сталкиваться с монозаболеванием.

«Когда коронавирус поражает пациента с определённым набором сопутствующих заболеваний, конечно, течение болезни заведомо предполагается более тяжёлым», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что наиболее опасными патологиями являются гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, рак.

Врач также отметил, что течение заболевания будет зависеть от текущего варианта вируса и иммунного ответа конкретного пациента.

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«Будут иметь значение несколько факторов. Это вирулентность... особенности иммунного ответа конкретного индивидуума, вирусная нагрузка», — отметил Черёмушкин.

По его мнению, наиболее надёжным в настоящее время методом защиты от COVID-19 является вакцинация.

Между тем директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург высказался о периодичности ревакцинации от коронавируса в условиях распространения штамма «дельта». По его словам, необходимый интервал для этой процедуры составляет полгода, передаёт РИА Новости.

«В методических рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться. Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться «Спутником Лайт», с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев», — заявил Гинцбург.

По его словам, на любой антиген спустя полгода показатель антител снижается, если регулярно не сталкиваться с чужеродным антигеном.

Ситуация в регионах





Более 80 тыс. доз препарата «Спутник Лайт» поступило в Свердловскую область. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, ранее власти региона обратились с этим вопросом в федеральный Минздрав.

«В день на прививку приходят по 15—20 тыс. человек. При этом люди идут и во второй, а кто-то уже и в третий раз. Здесь удобнее однокомпонентный препарат», — указал он в своём Instagram.

Также стало известно, что в Бурятии возбуждено 11 уголовных дел по фактам подделки сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в эфире телеканала «Россия 24».

«Проблема не сказать чтобы острая, но такие факты есть. На сегодня 11 уголовных дел у нас возбуждено, я надеюсь, что мы не допустим, чтобы у нас было массовое использование таких сертификатов. Основное здесь — разъяснительная работа, чтобы люди понимали, что вакцина нужна не для галочки, не для бумажки и QR-кода, а для защиты здоровья», — цитирует ТАСС главу республики.