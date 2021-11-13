Кравцов заявил об эффективности предложенных Роспотребнадзором мер против COVID-19 в школах

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что предложенные Роспотребнадзором меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в школах показали эффективность.
Кравцов заявил об эффективности предложенных Роспотребнадзором мер против COVID-19 в школах
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Меры, которые предложены Роспотребнадзором, показали свою эффективность. Меры, рекомендованные Роспотребнадзором, работают, и нет вспышек массовых коронавируса, если меры соблюдаются. Считаем, что продление их — правильное решение», — цитирует его РИА Новости.

Ранее URA.RU  писало, что более 100 классов в школах Ханты-Мансийского автономного округа было закрыто на карантин из-за COVID-19.

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