Кравцов заявил об эффективности предложенных Роспотребнадзором мер против COVID-19 в школах
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- РИА Новости
«Меры, которые предложены Роспотребнадзором, показали свою эффективность. Меры, рекомендованные Роспотребнадзором, работают, и нет вспышек массовых коронавируса, если меры соблюдаются. Считаем, что продление их — правильное решение», — цитирует его РИА Новости.
Ранее URA.RU писало, что более 100 классов в школах Ханты-Мансийского автономного округа было закрыто на карантин из-за COVID-19.