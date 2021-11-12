Более 100 классов в ХМАО закрыто на карантин из-за COVID-19

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Более 100 классов в школах Ханты-Мансийского автономного округа закрыто на карантин из-за COVID-19.
Более 100 классов в ХМАО закрыто на карантин из-за COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент образования.

«В 72 дошкольных образовательных организациях закрыты на карантин по коронавирусу 97 групп (2243 воспитанника). В общеобразовательных организациях переведены на карантин по коронавирусу 108 классов (2444 учащихся)», — рассказали в ведомстве.

Полностью на карантин переведена школа в Октябрьском районе и детсад в Ханты-Мансийском районе.

Ранее сообщалось, что в ХМАО продлили ограничительные меры в связи с COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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