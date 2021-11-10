В ХМАО продлили ограничительные меры в связи с COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе до 21 ноября продлили ограничительные меры, связанные с COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте властей Югры.

«Продлить запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре до 21 ноября 2021 года включительно зрелищно-развлекательных мероприятий», — говорится в документе.

Также продлены действие QR-кодов и запрет на посещение торговых центров детьми, не достигшими 16 лет, без сопровождения родителей.

С 15 ноября в регионе начнут использовать мобильное приложение UGRA-QR для проверки подлинности QR-кодов.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.