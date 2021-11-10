В ХМАО продлили ограничительные меры в связи с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте властей Югры.
«Продлить запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре до 21 ноября 2021 года включительно зрелищно-развлекательных мероприятий», — говорится в документе.
Также продлены действие QR-кодов и запрет на посещение торговых центров детьми, не достигшими 16 лет, без сопровождения родителей.
С 15 ноября в регионе начнут использовать мобильное приложение UGRA-QR для проверки подлинности QR-кодов.
Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.