В Петербурге почти 2 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса

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Полный цикл вакцинации от коронавируса прошли почти 2 млн жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.
В Петербурге почти 2 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«Закончили цикл вакцинации 1 999 037 человек», — говорится в справке о текущей эпидемиологической ситуации.

Как уточняется, за сутки вакцинацию завершили 15 342 человека.

Ранее первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов заявил, что власти города надеются, что к Новому году не придётся вводить дополнительные ограничения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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