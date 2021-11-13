В Петербурге почти 2 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса
- Reuters
«Закончили цикл вакцинации 1 999 037 человек», — говорится в справке о текущей эпидемиологической ситуации.
Как уточняется, за сутки вакцинацию завершили 15 342 человека.
Ранее первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов заявил, что власти города надеются, что к Новому году не придётся вводить дополнительные ограничения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.