Врач Карабиненко напомнил о важности профилактики коронавирусной пневмонии

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Александр Карабиненко, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, напомнил о важности профилактики коронавирусной пневмонии.
Врач Карабиненко напомнил о важности профилактики коронавирусной пневмонии
  • Pixabay

«Первым пунктом профилактики является вакцинация против коронавирусной инфекции», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, желательно вакцинироваться каждые шесть месяцев — точно так же, как от гриппа.

«Поскольку ковидная пневмония — не вирусная, а больше вторичная бактериальная инфекция, то взрослому населению необходимо вакцинироваться раз в пять лет и от пневмококковой инфекции», — добавил Карабиненко.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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