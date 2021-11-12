Врач Карабиненко напомнил о важности профилактики коронавирусной пневмонии

Александр Карабиненко, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, напомнил о важности профилактики коронавирусной пневмонии.

«Первым пунктом профилактики является вакцинация против коронавирусной инфекции», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, желательно вакцинироваться каждые шесть месяцев — точно так же, как от гриппа.

«Поскольку ковидная пневмония — не вирусная, а больше вторичная бактериальная инфекция, то взрослому населению необходимо вакцинироваться раз в пять лет и от пневмококковой инфекции», — добавил Карабиненко.

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