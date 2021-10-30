«Актуальные потребности на рынке труда»: Минпросвещения намерено прекратить приём в колледжи по 43 профессиям

Министерство просвещения России намерено прекратить приём в колледжи и техникумы по 43 профессиям. В ведомстве пояснили, что решение было принято, чтобы привести структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием в соответствие с актуальными потребностями рынка труда. Среди профессий, указанных министерством, оказались слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, проходчик, изготовитель железобетонных изделий, рекламный агент, контролёр банка и электромонтажник авиационной техники.

Министерство просвещения России намерено прекратить приём в колледжи и техникумы по 43 профессиям. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа вносятся изменения в 43 федеральных государственных образовательных стандарта среднего профессионального образования, утверждённых приказами Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, в части прекращения приёма на обучение по ним с 31 декабря 2021 года», — говорится в пояснительной записке.

Среди профессий, указанных министерством, — слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, проходчик, изготовитель железобетонных изделий, рекламный агент, контролёр банка, электромонтажник авиационной техники, младшая медицинская сестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, судовой бортпроводник, парикмахер, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта и несколько других.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Отмечается, что решение было принято «в целях приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием в соответствие с актуальными потребностями на рынке труда, а также укрупнения профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций».

В начале сентября правительство России сообщило о расширении списка профессий и специальностей, которые необходимы для модернизации российской экономики.

Кабмин добавил в перечень 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в таких областях, как робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм, а также в социальной сфере и сфере обслуживания.

Среди специальностей оказались, в частности, «дошкольное образование», «сестринское дело», «лечебное дело», «агрономия», «аддитивные технологии», «гостиничное дело», «эксплуатация беспилотных авиационных систем», «управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».

К профессиям были добавлены «графический дизайнер», «дефектоскопист», «мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «мастер растениеводства», «мастер общестроительных работ», «лепщик-модельщик архитектурных деталей» и другие.

В правительстве напомнили, что предыдущий перечень был утверждён в 2014 году, однако с тех пор были введены новые федеральные образовательные стандарты для среднего профессионального образования. При этом какие-то профессии потеряли актуальность.

Студенты, обучающиеся по профессиям и специальностям из нового перечня, могут претендовать на стипендии правительства России, которые ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.

«Решение поможет поддержать талантливую молодёжь, повысить престиж специальностей среднего профессионального образования, а также будет стимулировать студентов к самореализации в наиболее перспективных и востребованных отраслях экономики», — отмечали в кабмине.

В начале октября замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профобразования и профобучения Минпросвещения Маргарита Скворцова сообщала, что ведомство намерено создать специальную цифровую платформу для колледжей, которая позволит создавать индивидуальные образовательные программы для студентов.

Она пояснила, что образовательное учреждение не всегда может сформировать индивидуальный план под каждого студента с учётом его возможностей и запросов.

«Для этого мы будем разрабатывать цифровую платформу, федеральную государственную информационную систему, перед которой и будет поставлена данная задача, чтобы образовательная организация, независимо от того, где она находится, какие у неё есть возможности, могла ею воспользоваться и сконструировать образовательную программу с учётом потребностей как студентов, так и предприятий», — сообщила Скворцова.

По её словам, решение планируется в рамках запуска новой программы «Профессионалитет», которая предполагает сокращение сроков обучения в колледжах.

3 августа глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила, что Минтруд исключил из списка запрещённых для женщин профессии авиационного механика и инженера, занимающегося техобслуживанием самолётов и вертолётов. С 1 января 2021 года также вступил в силу приказ Минтруда об утверждении сокращённого списка профессий, ограничивающих применение труда женщин. Перечень был сокращён с 456 до 100 позиций.