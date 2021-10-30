Минпросвещения предложило прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

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Минпросвещения России выступило с предложением отказаться от приема в колледжи и техникумы по 43 профессиям.
Минпросвещения предложило прекратить прием в колледжи по 43 профессиям
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Как сообщает РИА Новости, от них предложено отказаться, начиная с 31 декабря текущего года.

Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, предлагается не обучать таким профессиям как рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, парикмахер, судовой бортпроводник и другие.

Отмечается, что такие меры необходимо предприняться, чтобы структура подготовки кадров в сфере среднего профессионального образования соответствовала действующим реалиям на рынке труда. 

Также речь идёт об укрупнении профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций.

В начале сентября правительство России сообщило о расширении списка профессий и специальностей, которые необходимы для модернизации российской экономики.

Среди них есть профессии, которые входят в сферы робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства и т. д.

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